KBÜ'den "mühendislik" alanında başarı

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ), akademik derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'un "mühendislik" alanında yaptığı "Dünya Üniversite Sıralaması 2023" (World University Rankings 2023) sonuçlarına göre ilk 601-800 bandında yer aldığını duyurdu.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda KBÜ, 'mühendislik' alanında dünyada ilk 601-800 bandında yer aldı. Karabük Üniversitesi, Türkiye'den mühendislik alanında sıralamaya giren 39 devlet üniversitesi arasında 9. sırada yer aldı." ifadesine yer verildi.

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