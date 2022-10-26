Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ö.A. yönetimindeki 74 AAG 211 plakalı otomobil ile S.Y. idaresindeki 06 VAP 65 plakalı otomobil, Muradiye Caddesi'nde çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ö.A. ve yanındaki H.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü olduğu belirlenen ve polis tarafından ehliyetine el konulan sürücü S.Y. karakola götürüldü.



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