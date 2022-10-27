Karabük'e 216 sağlık personeli atanacak

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KARABÜK (AA) - AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Sağlık Bakanlığınca Karabük'e 216 sözleşmeli sağlık personelinin atanacağını bildirdi.

Altınöz, yaptığı açıklamada, Karabük'ün sağlık kadrosunun güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Karabük'e 216 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını aktaran Altınöz, alımların KPSS puanları esas alınarak yapılacağını kaydetti.

Altınöz, başvuruya ait takvim ve şartların, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden yayınlanacağını ifade etti.

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