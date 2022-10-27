Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan 123 şüpheliden 57'si cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 123 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 57'si haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.