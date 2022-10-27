Çeşitli illerdeki camilerden hırsızlık yapan zanlı Karabük'te yakalandı

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KARABÜK (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerindeki camilerden sadaka kutularındaki paralar ile değerli eşyaları çalan zanlı Karabük'te yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Meriç Camisi'nden laptop çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.N.B olduğu belirleyen ekipler, zanlıyı kentten ayrılmak üzere bindiği otobüste yakaladı.

Sorgusunda suçunu itiraf eden zanlının iş yerine sattığı laptop, ekiplerce alınarak sahibine teslim edildi.

Birçok ilde camilerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin, Sevgi Pınarı Camisi'ndeki sadaka kutusundan da para çaldığı, 27 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.



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