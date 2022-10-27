Safranbolu'da öğrencilere 7 milyon lira eğitim ve gıda desteği sağlandı

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KARABÜK (AA) - AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, son 2 yılda Safranbolu'daki öğrencilere yaklaşık 7 milyon lira eğitim ve gıda desteği yapıldığını bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti hükümetinin öğrencilerin yanında olduğunu ifade etti.

Safranbolu'da 2 yılda 4 bin 231 öğrenciye yaklaşık 7 milyon lira eğitim ve gıda desteği sağlandığını aktaran Sarı, şu bilgileri paylaştı:

"Safranbolu'muzda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla 2021'de 1175 öğrenciye 598 bin 415, 2022'de 1284 öğrenciye 756 bin 895 lira nakdi yardımda bulunulmuştur. Safranbolu'daki okullarımızda 2021 yılı taşımalı eğitim ve pansiyon kapsamında 830 öğrenci için 1 milyon 893 bin 562 lira, 2022'de 942 öğrenci için 3 milyon 735 bin 969 lira yemek desteği sağlanmıştır."



Hükümetin sosyal devlet ilkesi gereği ayni ve nakdi yardımları toplumun dezavantajlı kesimlerine ulaştırmaya devam ettiğini vurgulayan Sarı, "Safranbolu'muzda hiçbir çocuğumuz sahipsiz ve aç bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Kimsenin endişesi olmasın." ifadesini kullandı.

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