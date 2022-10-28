Karabük'te "Cumhuriyet" korteji düzenlendi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İstasyon Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Belediye Bandosu eşliğinde Kent Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşte açılan 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı güzel görüntü oluşturdu.

Kent Meydanı'ndaki programda ise Vali Fuat Gürel ve Belediye Başkan Vekili Seher Berker tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Baro Başkanı Emrah Köklü, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile diğer yetkililer, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Safranbolu ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kanuni Ortaokulu önünden başlayan yürüyüş, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşe, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görevli personel de katıldı. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törende, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri ve vatandaşlar yer aldı.





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