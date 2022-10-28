Safranbolu'da yöresel el sanatları sergisi açıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Tarihin Başkentinde Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında yöresel el ürünleri sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı" kapsamında düzenlenen sergi, Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, il ve ilçe protokolü, Safranbolu Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Şefik Dizdar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve projede yer alan kursiyerler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kursiyerler ve protokol üyeleriyle kesen Vali Gürel, yöresel el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

"Tarihin Başkentinde Bir Usta Bin Usta" projesi ile unutulmaya yüz tutmuş sanatların devamlılığının sağlanması, katma değeri ve marka değeri yüksek yöresel ürünlerin üretimi hedefleniyor.

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