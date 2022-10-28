Karabük'te UMKE İl Tatbikatı ve Eğitim Kampı yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde UMKE İl Tatbikatı ve Eğitim Kampı gerçekleştirildi.

Ahmetusta mevkisinde gerçekleştirilen kampa, 30 kişi katıldı.

Kamp boyunca Karabük UMKE gönüllülerine temel yaşam desteği, triyaj, doğru hasta taşıma teknikleri, ezilme sendromunda hastaya yaklaşım, multiple travma konularında teorik eğitimler verildi. Ayrıca deprem, sel, trafik kazası, orman kazası ve maden kazası senaryolarında tatbikatlar yapıldı.

Eğitim kampı sonunda İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Sağlık Hizmetleri Başkanı İsmail Kara, İl Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Turhan Sarıcı ile İl Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Züleyha Alaçamlı Aslan tarafından UMKE personeline katılımcı belgesi takdim edildi.

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