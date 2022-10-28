Karabük'te okullarda tatbikat yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük "Afete Hazır Okul Projesi" kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi tarafından Kayabaşı İlk ve Ortaokulunda yapılan tatbikatı, Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Müdürü İsmail Kara, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut, öğretmenler ve veliler takip etti.

Tatbikatta, senaryo gereği deprem meydana geldi. Siren çalmasıyla öğretmenler ve öğrenciler sınıflarında "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Sirenin sona ermesiyle öğretmenleri nezaretinde sınıfları tek sıra halinde tahliye eden öğrenciler, acil toplanma bölgesine geçti.

Okulda gaz kaçağına karşı ölçüm yapılmasının ardından deprem esnasında dolapların devrilmesi sonucu mahsur kalan görevli, AFAD, UMKE ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği görevlilerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Okulun üçüncü katında mahsur kalan ve yürüyemeyecek durumda olan afetzedeler ekiplerce kurtarıldı.



Tatbikat okulun ön bahçesinde meydana gelen yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesiyle sona erdi.

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