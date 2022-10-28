Karabük protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, cumhuriyet rejiminin sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda Türk milletinin istiklal ve istikbali uğruna en ağır bedelleri ödemek suretiyle elde ettiği ve gelecek nesillere ilelebet rehber olacak bir yaşam tarzı olduğunu belirtti.

Hedeflere ulaşmak için çalışmayı ve üretmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Gürel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle bizlere bugünleri armağan eden başta cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin asil kahramanlarını, vatan, bayrak ve mukaddesatımız ile devletimizin ve milletimizin bekası için şehadet mertebesine koşarak giden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, rahmet ve şükranla anıyor, şehitlerimizin aziz emanetleri ile kahraman gazilerimiz ve Karabüklü hemşehrilerim nezdinde bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

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