Karabük'te Cumhuriyet'in 99 yılı nedeniyle fener alayı düzenlendi

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yenice Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinlik İnönü Caddesi'nden başladı.

Yürüyüşe, Yenice Kaymakamı Gizem Yandımata, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle katıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Yenice Belediyesi araçları da fener alayının en ön sırasında yer aldı.

Yenice Belediyesi aracından cumhuriyet şarkıları çalındı.

Yoğun katılımın olduğu fener alayı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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