29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Safranbolu'da kutlandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Elif Köse, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Yusuf Küçükbaşol, kamu kurumlarının müdür ve idarecileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Protokolün vatandaş ve öğrencileri selamlamasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kaymakam Yazıcı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerinin gösteri sundu.

Gösteriler sırasında öğrenciler tarafından oluşturulan Türk bayrağı koreografisi beğeni topladı.

Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verildiği program, geçit töreniyle son buldu.

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