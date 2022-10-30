TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Karabük'te safran hasadı yaptı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesini ziyaret eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, safran hasadı gerçekleştirdi.



Beraberindeki heyetle Tarihi Çarşı'yı ziyaret eden Bağlıkaya, daha sonra Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz'ın tarlasını gezdi.

Burada safran bitkisi hakkında bilgi alan Bağlıkaya, hasat da yaptı.

Firuz Bağlıkaya, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Osmanlı kent mimarisini taşlı yollarıyla ve tarihi sokaklarıyla yansıtan Safranbolu'yu TÜRSAB heyetiyle keşfettiklerini belirtti.

Birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safran bitkisinin hasadına da katıldığını aktaran Bağlıkaya, "Bu nadide bitkinin faydaları ve kullanım alanları sayarak bitmez. Sürdürülebilir bir bitki olmasını diliyor, gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyorum." dedi.

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