Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen, yol çalışmalarını inceledi

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KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Safranbolu ilçesinde devam eden yol çalışmalarını inceledi.

İnceleme sırasında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül'den bilgi alan Sözen, yaptığı açıklamada, ekiplerin belirledikleri programları yetiştirmek için yoğun çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

Bir taraftan asfalt serim çalışması yapılırken, diğer taraftan asfalt öncesi yol hazırlama çalışmalarının gerçekleştirildiğini bildiren Sözen, "Merkez, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerimizde ana programlarımızı tamamladık. Eskipazar ve Safranbolu ilçemizde çalışmalarımız devam ediyor. İncelemelerde bulunduğumuz Safranbolu ilçemize bağlı Geren köyünde 1,9 ve Gündoğan köyünde 2,3 kilometrelik yolumuzda çalışmalarımızı tamamladık." bilgisini verdi.

Sözen, Kuzyaka köyünde çalışmalar tamamlandığında 3 kilometrelik yolu vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti.

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