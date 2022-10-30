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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te çay kenarında erkek cesedi bulundu

AA

Karabük'te çay kenarında erkek cesedi bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çay kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Bostanbükü köyü Adalar Mahallesi'nden geçen Araç Çayı kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan araştırmada ölen kişinin Nazif Keskin (68) olduğu tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Keskin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Keskin'in çay kenarına balık tutmaya gittiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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