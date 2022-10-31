GÜNCELLEME - Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında ölen kişi toprağa verildi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.



Soğuksu Mahallesi'nde 8 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında odasında mahsur kalan 55 yaşındaki Şenol Kahriman, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahriman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Kahriman'ın cenazesi, Soğuksu Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Salmanlar Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kahriman'ın ailesi ve yakınları, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.



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