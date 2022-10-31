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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te Köy Yaşam Merkezi açıldı

AA

Karabük'te Köy Yaşam Merkezi açıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde yapımı tamamlanan Köy Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesiyle ilçeye bağlı Güney köyündeki kullanılmayan köy okulu, köy halkının desteğiyle ana sınıfı ve dikiş-nakış kursuna dönüştü.

Okulun tadilatını yapan köy halkına meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de masa ve sandalye desteği verdi.

Vali Fuat Gürel, açılışta, kendisinin de köy okulundan mezun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kullanılmayan köy okullarının tekrar hayata geçtiğini belirten Gürel, "İlimizde 5 okulumuz bu kapsama alındı. Talep olduğu sürece eski okullarımızı Köy Yaşam Merkezi haline getireceğiz." dedi.

Gürel, projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türkiye'de birçok yeniliğe ve güzelliğe imza atıldı. Ülkemiz potansiyeli yüksek bir ülke. Gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek ve çağın gerekleriyle donatabilirsek onlarla beraber geleceğe umutla bakacağız. Biz sadece Anadolu coğrafyasıyla sınırlı bir ülke değiliz. Gözü bizde olan milyonlarca insan var. Onlar bizi bekliyorlar. Bizim hareketlerimize göre kendilerini şekillendiriyorlar. Gönül coğrafyamız dediğimiz çok geniş bir coğrafya bizim hareketlerimize bağlı. Onun için onlara ümit olabilmeye devam etmemiz lazım."

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da son yıllarda Türkiye'deki okulların birçoğunun yenilendiğini ifade etti.

Derslik başına düşen öğrenci sayısının da 20-25'lere kadar düştüğünü dile getiren Ünal, "Eğitim kurumlarımız sadece yenilenmekle kalmadı. Eğitim kurumlarımızın içindeki donatılar da yenilendi, çeşitlendirildi." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da köy muhtarlıkları işbirliği ile kapalı köy okullarının, okul öncesi, ilkokul olarak örgün eğitimde, halk eğitim kursları aracılığıyla da yaygın eğitimde hizmet vermek üzere yeniden eğitim öğretim süreçlerine dahil olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi, Vali Gürel ve protokol üyeleri merkezi gezdi.

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