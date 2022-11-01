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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Gürel, beraberindeki heyetle ilk olarak Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesine gitti.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölüm Atölyesi ile Hayvan Sağlığı Bölüm Atölyesi ile sınıfları gezen Vali Gürel, öğrencilerle hedefleri üzerine sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Gürel, öğretmenlerle de bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Devlet Demiryolları ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği yetkilileriyle de turizm konusunda konuşan Gürel, daha sonra turizm amaçlı seyahat düzenlenen TCDD ait trenle Karabük'e geldi.

Vali Fuat Gürel'e, eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Yenice Kaymakamı Gizem Yandımata, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve Yortan Belediye Başkanı Ali Şık eşlik etti.

- AK Parti'den Yenice Kaymakamı Yandımata'ya ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, bazı yönetim kurulu üyeleriyle Yenice Kaymakamı Gizem Yandımata'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Yandımata'dan çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, ilçede yapılan ve yapılacak çalışmaları masaya yatırdı.

- Karabük İl Genel Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

Karabük İl Genel Meclisi Toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Sözen, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

- Yenice'de asfalt çalışmaları

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Yenice ilçesinde asfalt çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Altınöz, "Yol medeniyettir anlayışıyla milletimize güvenli ve konforlu yollar kazandırmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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