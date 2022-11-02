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KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yılın 9 ayında yaklaşık 2,4 milyar lira net kar elde etti.

Fabrikadan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ocak-eylül dönemi mali sonuçları paylaşıldı.

Şirketin, geçen yılın 9 ayında 2 milyar 136 milyon 493 bin 815 lira olan net karını bu yılın aynı döneminde 2 milyar 392 milyon 368 bin 647 liraya çıkardığı belirtilen açıklamada, KARDEMİR'in geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3 milyar 679 milyon lira olan gelirinin de bu yılın aynı döneminde 6 milyar 828 milyon liraya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde 102 milyon 637 bin 357 lira kara ulaştığı kaydedildi.

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