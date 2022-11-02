Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Gürel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen bazı ailelerin evlerine konuk olarak sohbet etti.

Ailelerin taleplerini dinleyen Gürel, çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

Arıca Gürel, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşları dinledi.

- Safranbolu Kaymakamı Yazıcı'dan muhtarlara ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yazıcı, "Muhtarlarımızla önemli projeleri kente kazandıracağımıza inancım tam. Her zaman yanlarında olduğumu belirtmek istiyor, misafirperverliklerinden dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

- KBÜ Rektörü Polat Malezya'da

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Malezya'da çeşitli temaslarda bulundu.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 12. UTM Üniversite Başkanları Forumu 2022 (UTM-UPF 2022) amacıyla Malezya’ya giden Rektör Polat'ın, Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM), Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ve Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsüne ziyaretler gerçekleştirdiği belirtildi.

- AK Parti'den Karabük Barosuna ziyaret

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve beraberindeki heyet, Karabük Barosuna ziyarette bulundu.

Heyet, 15. Olağan Genel Kurulunda yeniden Karabük Baro Başkanlığına seçilen Emrah Köklü ve yönetim kuruluna "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Altınöz, açıklamasında, "Meslektaşım, kardeşim Emrah Köklü’ye Karabük Baro Başkanlığı görevinde başarılar dilerim. Karabük Barosu Yönetim Kuruluna seçilen meslektaşlarımı tebrik ederim. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin." ifadelerine yer verdi.



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