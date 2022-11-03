Eflanili çiftçiler Bursa ile Bolu'daki tarla ve bahçeleri gezdi

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde bir grup çiftçi, Bursa ile Bolu'daki tarla ve bahçeleri gezerek alternatif üretimler hakkında bilgi aldı.

Bolu'da mor soğan yetiştiriciliği yapan çiftçileri ziyaret eden grup, daha sonra kabak tarlalarını gezdi.



Buradan Bursa'nın Kestel ilçesine geçen çiftçiler, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılan bahçeleri gezerek üretim hakkında bilgi aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, yaptığı açıklamada, gezinin gerçekleşmesini sağlayan Vali Fuat Gürel ve Eflani Kaymakamı Büşra Güneş'e teşekkür etti.

Tecrübe paylaşımı yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'a da şükranlarını sunan Şenol, "Çiftçilerimiz, yapılan geziden memnun kaldıklarını, etkinliğin alternatif ürünlerin üretim safhaları ile ekonomik getirilerine dair daha iyi bilgi sahibi olmalarına yardımcı olduğunu söylediler. Ürün çeşitliliğinin artması için İl Müdürlüğümüz, Bakanlığımız projelerini desteklemeye her zaman hazırdır." ifadelerini kullandı.

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