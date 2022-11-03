Başkan Altınöz, AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yılını kutladı

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, partisinin iktidara gelişinin 20. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Altınöz, mesajında, AK Parti'nin, 3 Kasım 2002 seçimlerinden kısa süre önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek yola çıktığını anımsattı.



AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin çağ atladığını vurgulayan Altınöz, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde yeni Türkiye'nin 2023 vizyonu ilk günkü heyecanla devam ediyor. Türk siyasi tarihinde daha önce olduğu gibi önüne birçok engel konulan, yok edilmek için her türlü senaryolar düzenlenen AK Parti'miz, milletimizin desteğiyle her zaman ayakta kalmayı başarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sadece eksikliklerini gidermekle kalmadıklarına işaret eden Altınöz, şunları kaydetti:

"Gelecekte yapacağımız atılımların da alt yapısını kurduk. Bu güçle alt yapının üzerinde 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. AK Parti iktidarları döneminde ülkemizin her alanında yaşanan gelişim ve değişimi Karabük de yaşamaktadır. İnsanlarımıza imkan oluşturan, refahı ve adaleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz.



Şehrimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Her daim el ele, gönül gönüle vererek Karabük'ümüz için elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şimdi artık önümüzde yeni hedef var. 20 yılda oluşturduğumuz bu güçlü temelin üzerine 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Türkiye'yi 21'inci yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz."

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