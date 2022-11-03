KARDERFED Genel Başkanı Akay'ın acı günü

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KARABÜK (AA) - Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) Genel Başkanı Cevdet Akay'ın hayatını kaybeden babası Celal Akay'ın cenazesi, toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Akay'ın cenazesi, Karabük'ün Yenice ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Cevdet Akay ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Celal Akay'ın cenazesi, aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Akay'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Yenice Kaymakam Vekili ve Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

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