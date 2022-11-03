Safranbolu turizmine "safran" katkısı

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran tarlalarını son bir ayda yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti.



Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak da adından söz ettiren safrandan bu yıl 35 kilogram hasat bekleniyor.

Safranbolu turizminin yeni destinasyonu haline gelen safran tarlaları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

İlçede 30 çiftçi tarafından 79 dekar alanda ağustos ayında soğanlarını dikilen, ekim ve kasım aylarında hasat edilen safran, ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor.

- "Safran bölgede yeni bir turizm destinasyonu oluşturdu"

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 1 aydır safran çiçeği topladıklarını söyledi.

Bu süreçte havaların güzel gittiğini belirten Yılmaz, "İnşallah 15 gün daha toplamaya devam ederiz. Hasadımız da güzel gitti. Sezon sonunda ne kadar ürün alacağımız belli olur." dedi.

Yılmaz, safranın bölgede yeni bir turizm destinasyonu oluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zaten Safranbolu turizmde bilinen bir şehir ama safran ilçenin cazibesini artırdı. Safrandan dolayı bu mevsimde 45 gün müthiş bir yoğunluk var. Son 1 ayda 50-60 bin civarında misafir ağırladık. Yoğunluk 15 gün daha devam eder. Bu süreçte de 15-20 bin kişi daha tarlamızı ziyaret eder. Tarlamızı hafta sonları genellikle yerli turistler ziyaret ediyor. Bunun dışında Avrupa, Arap ülkeleri, Çin ve Japonya'dan misafirlerimiz var. Özellikle Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Umman gibi Arap ülkeleri safrana çok meraklı."

Safran hasadı döneminde otellerin neredeyse yüzde yüz doluluğa eriştiğini anlatan Yılmaz, safranın ilçe turizmine önemli bir katkısı olduğunu vurguladı.



Yılmaz, 27 dekar alanda safran üretimi yaptığını sözlerine ekledi.



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