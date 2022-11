Karabük'te "Çocuk Paha Biçilemez Bir Servettir" projesinin açılışı yapıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te "Çocuk Paha Biçilemez Bir Servettir" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Safranbolu Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve şiir okudu. Semazen gösterisinin de sunulduğu etkinlikte müdürlüğün müzik grubu üyeleri de şarkılar seslendirdi.

Vali Fuat Gürel, açılışta, son yıllarda Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle Karabük'te önemli projelerin hayata geçtiğini söyledi.

Projenin çocukların bilgisayar ve cep telefonu gibi bağımlılıklardan uzaklaştırılması konusunda altyapı oluşturduğunu belirten Gürel, "Çocuklarımızın doğruya yönlendirilmesi konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yapacağımız faaliyetlerle çocuklarımızı iyiye yönlendirmek önemlidir. Çocuklarımızı sadece akademik başarı için yetiştirmeyeceğiz. Bunun ötesinde onların kamil bir genç nasıl olması gerekirse öyle yetiştirmek lazım." dedi.

Gürel, her yönüyle yetişmiş bir gencin önemli olduğunun altını çizerek, "Her çocuğun bir spor dalıyla ilgilenmesini, bir müzik aletini çalabilmesini ve yeteneklerine göre bir faaliyetin içinde olmasını arzu ediyoruz. Projede çocuklarımız için her türlü sosyallikle ilgili etkinlikler var." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç de proje kapsamında öğrencilere robotik kodlama eğitimlerinin verileceğini ifade etti.

Bu sayede gençlerin problem çözme yeteneğinin gelişmesinde, sistematik düşünmelerini, makinelerin çalışma mantığının daha iyi kavranmasının sağlanması amaçlandığını dile getiren Bilgiç, "E-oyun kapsamında oyun konsolları alınmış gençlerimizin beraber vakit geçirerek sosyalleşmesi hedeflenmiştir. Yine proje kapsamında binicilik, sportif faaliyetler ve kültürel gezilerle kaliteli vakit geçirmeleri sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.





