Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlı adliyede

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KARABÜK (AA) - Karabük merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, hükümlülere uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında infaz koruma memurlarının da bulunduğu 22 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülere/hükümözlülere uyuşturucu ve uyarıcı madde temin edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında dün 5 ilde gözaltına alınan zanlılardan 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Karabük Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor. İl dışında gözaltına alınan 3 zanlının sorgusunun ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapılacağı öğrenildi.

Karabük, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Konya'da belirlenen adreslere dün düzenlenen operasyonda, 14'ü infaz koruma memuru 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adresler ve Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda 3 koğuşta yapılan aramalarda, 558 uyuşturucu hap, 97,96 gram Hint keneviri tohumu, 2 MP3 çalar, 5 hafıza kartı, ucu sivriltilmiş 5 şiş, bir miktar kırık uyuşturucu hap, uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 aparat, ruhsatsız silah, 2 kurusıkı silah, çok sayıda hap kapsülü, 3 şarjör, fişek ile 78 kurusıkı silah fişeği ele geçirilmişti.

Firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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