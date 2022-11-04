Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi ile Safranbolu Sultantepe Kız İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.
Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile sınıfları ziyaret eden Vali Gürel, öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Öğretmenlerin taleplerini dinleyen Gürel, görevlerinde kolaylıklar diledi.
- Baro Başkanı Köklü'den Vali Gürel'e ziyaret
Karabük Barosunun Genel Kurulunda tekrar Baro Başkanlığına seçilen Emrah Köklü, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gürel, Köklü'ye çalışmalarında kolaylıklar diledi.