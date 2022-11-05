Safranbolu "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri"nde safran hasadı yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 22 türde 200 bin bitkinin yetiştirildiği "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri" bahçesinde safran hasadı gerçekleştirildi.

Salep, kızılcık, ateş dikeni ve erguvan gibi bitkilerin toprakla buluşturulduğu bahçede bu yıl 2 dekarda safran ekildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, hasadın ardından yaptığı açıklamada, ormanların şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında bölgenin büyük potansiyele sahip olduğuna işaret eden Bayraktaroğlu, bölgenin bitkisel zenginliğini katma değere çevirmek için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Bayraktaroğlu, safran bitkisinin ilçeye adını verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bu çalışmalarla yöre insanımızın tıbbi ve aromatik bitkileri tanımasını sağlayacağız. Bu başarılı çalışmaları ekip ruhuyla hep beraber gerçekleştirdik. Son 3 yılda tıbbi ve aromatik bitki ekim ve dikim alanımızı 2 kat, üretimimizi de 3 kat artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. Bunun bilinciyle odun dışı ürünleri ekonomiye kazandırmak için gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu kapsamda 2022 sonuna kadar her ilimizde 2 adet tıbbi ve aromatik bitki bahçesi tesis etmiş olacağız."

Safran hasat etkinliğine, Zonguldak Orman Bölge Müdür yardımcıları Orhan Şahin ve Mehmet Pınar, Safranbolu ve Zonguldak işletme müdürleri ile Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

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