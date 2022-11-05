Karabük'te "Aile Okulu Projesi" kapsamında 1000 veliye eğitim verildi

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KARABÜK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde hayata geçirilen "Aile Okulu Projesi" kapsamında Karabük'te 1000 veliye eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan projeyle il genelindeki köy yaşam merkezlerinde, halk eğitim merkezlerinde, sosyal yaşam merkezlerinde ve okullarda çeşitli konularda uzmanlar tarafından verilen kurslar sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Karabük'teki öğrencilerin akademik başarılarının çok iyi olduğunu söyledi.

Akbaş, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de başarılı olmasına önem verdiklerini belirterek, "Değerlerimizle mücehhez olması, bezenmesi, bunlar önemli. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Aile Okulu Projesi' ile ailelerin çocuklarına davranışlarıyla ilgili onların hayata hazırlanması anlamında bir adım önde olmak için aile eğitimlerine başladık." diye konuştu.

İl genelinde şu ana kadar 1000 veliye eğitim verdiklerini aktaran Akbaş, "İnşallah bu ay içinde 1150 velimize eğitim vermiş olacağız. Projenin ilimizde hedefe ulaşacağını tahmin ediyorum." dedi.

Cumayanı İmam Hatip Ortaokulu rehber öğretmeni Ahmet Işık da okullarında proje kapsamında yaklaşık 1 ay boyunca her gün ders işleyeceklerini anlatan Işık, "Duygusal ve sosyal gelişimden iletişim becerilerine, zorbalık konusundan bağımlılık konusunda kadar birçok konuyu velilerimizle işleyeceğiz." ifadesini kullandı.

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