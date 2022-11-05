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Karabük'teki meslek liselerinde 2023'te 1,5 milyon lira ciro hedefleniyor

AA

Karabük'teki meslek liselerinde 2023'te 1,5 milyon lira ciro hedefleniyor

KARABÜK (AA) - "Fabrika gibi" çalışan Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl 1 milyon lira gelire ulaşmayı hedefliyor.

Liselerin Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Elektrik ve Elektronik ile Motorlu Araçlar Teknolojileri alanı öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Okulda aldıkları teorik eğitimi atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, hem mesleki tecrübe ediniyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

- "2021'de meslek liselerine 4 milyon 550 bin liralık makineler kazandırdık"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, meslek liselerinin fabrika gibi çalıştığını ve öğrencilerin hayata hazırlandığını söyledi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yapılan projelerle 2021'de meslek liselerine 4 milyon 550 bin liralık makineler kazandırdıklarını belirten Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığının meslek liselerine güçlü destek verdiğini anlattı.

Akbaş, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2021'de 839 bin lira ciro yaptığını ifade ederek, "İki meslek lisemizde bu yıl şimdiye kadar 863 bin lira ciro yapıldı. Meslek liselerimizin yıl sonu üretimi 1 milyon lirayı bulacak. 2023'teki ciro hedefimiz ise yüzde 50 artışla 1,5 milyon lira." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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