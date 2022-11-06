Karabük'te AK Parti Teşkilat Akademisi Toplantısı yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te AK Parti Teşkilat Akademisi Toplantısı, "Türkiye Yüzyılı" ana temasıyla gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci "Seçim 2023" ve "Türkiye Yüzyılı", gazeteci Abdurrahman Uzun "Sıkça Sorulan Sorular" ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Göksu "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" konularında konuşma yaptı.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti hükümeti olarak son 20 senede yüzyılın işini yaptıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 yılı itibarıyla 'Türkiye Yüzyılı' inşasını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve partililer katıldı.

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