Karabük Valisi Gürel, üniversite öğrencileriyle doğa yürüyüşü yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Yenice ilçesinde üniversite öğrencileriyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yenice Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Yenice ormanlarının turizme kazandırılması ve sonbaharda oluşan renk cümbüşünün görülmesi amacıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.



Göktepe Yaylası'nda 6 kilometrelik parkurda gezinti yapan grup, biyolojik çeşitlilik ve barındırdığı yaban hayatıyla dünyanın sayılı ormanları arasında yer alan Yenice'deki Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını görme imkanı buldu.

Yürüyüşe, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Yenice Kaymakamı Gizem Yandımata, kurum müdürleri ve yurtlarda kalan üniversite öğrencileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.