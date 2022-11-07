Karabük'te "Adım Adım 2023 Köyüm Benim" programı düzenlendi

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KARABÜK (AA) - MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "Adım Adım 2023 Köyüm Benim" projesi kapsamında Karabük'ün Safranbolu ve Yenice ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Arkaz, ziyaretlerine MHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Cenk Gedikoğlu ve MHP Safranbolu İlçe Başkanı Erkan Canözü ile Safranbolu'ya bağlı Ovacuma köyünde başladı.

Köyde vatandaşlarla buluşan Arkaz, daha sonra MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve yönetim kurulu üyeleri ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz'ı ziyaret etti.

Arkaz, ziyaretleri kapsamında Safranbolu'nun Bostanbükü, Yazıköy, Konarı ve Toprakcuma köylerine giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Son olarak Yenice ilçesine giden Arkaz, burada MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yenice Yortan Belde Belediye Başkanı Ali Şık ve MHP Karabük Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Burak Kara ile Şirinköy, Akmanlar, Kadıköy, Sarayköy ve Satuk köyleri ile Yortan beldesinde vatandaşlarla buluştu, esnaf ziyareti yaptı.

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