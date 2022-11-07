AK Parti Karabük Milletvekilleri, Kastamonu'da vatandaşlarla buluştu

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu'nun Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak Azdavay'a giden Ünal, partililerle bir araya geldi. Kaymakamlık, belediye ve İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Ünal, daha sonra esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.



Yapımı süren Azdavay Şehir Parkı ve Millet Bahçesi projesini de yerinde inceleyen Ünal, "Davamızın bayrağını en yukarıya taşımak için zaman ve mekan fark etmeksizin hep birlikte yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Milletvekili Güneş de Pınarbaşı'nda çeşitli ziyaretlerde bulundu. Güneş, Belediye Başkanı Şenol Yaşar, İl Genel Meclis Üyesi Kazım Gül ve Belediye Meclis Üyesi Adem Akkaya ile Kaymakam Serkan Tokur'u ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi.



Daha sonra esnaf ziyareti yapıp vatandaşlarla buluşan Güneş, şunları kaydetti:



"AK Parti teşkilatlarımızla ülkemizin 81 şehrinde sokak sokak, kapı kapı gezerek gönüllere misafir oluyoruz. Sahaya inerek yerelin sesini yerinde duymak ve hızlı çözümler üretmek için geldiğimiz Pınarbaşı'nda teşkilat üyelerimizle istişarelerde bulunduk. Eser ve hizmet siyasetini ilke edinen kıymetli yol arkadaşlarımıza çalışmalarında yürekten başarılar diliyorum."

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