KARDEMİR'in kapatılmasına karşı yapılan eylemlerin yıl dönümü

KARABÜK (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 8 Kasım 1994'te kapatılmasına karşı yapılan eylemlerin 28. yıl dönümüne ilişkin, "O gün, sendikamızın öncülüğünde emekçinin ve bölge halkının verdiği mücadele sayesinde KARDEMİR ekmek kapımız olmayı sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Değirmenci, yayımladığı mesajında, dönemin hükümetinin, 5 Nisan 1994'te KARDEMİR'in teknolojik ömrünü tamamladığı ve zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verdiğini anımsattı.

Karabük'e ve KARDEMİR'e sahip çıkmaya devam ettiklerini ve edeceklerini belirten Değirmenci, şunları kaydetti:

"Zarar ettiği gerekçesiyle 'fabrikalar yapan fabrika' olmakla nam salmış bir fabrika kapatılmak istenmişti. Karabük halkının ve emekçilerinin ekmeğine kan doğrayan bu karar karşısında konfederasyonumuz HAK-İŞ ve sendikamız Özçelik-İş öncülüğünde bir mücadele ruhu ortaya çıkmıştır. O tarihte, Karabük halkından esnafına, siyasi partilerden sivil toplum örgütlerine kadar herkesin elini taşın altına koyduğu bir mücadele verilmiştir. KARDEMİR'in geçtiğimiz yıl 4 milyar liraya yakın kar açıkladığını düşündüğümüzde, sendika olarak verdiğimiz mücadelenin haklılığı bugün de ortaya çıkmıştır."

Eylemlerin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen verilen mücadele ruhunun hala zihinlerde ve gönüllerde taptaze olduğunu vurgulayan Değirmenci, "O gün, sendikamızın öncülüğünde emekçinin ve bölge halkının verdiği mücadele sayesinde KARDEMİR ekmek kapımız olmayı sürdürmektedir. Bugün bu fabrika, üretime, istihdama ve ihracata çok büyük katkılar sağlamaktadır. Bu sayede binlerce kişi evine ekmek götürmektedir. O günkü eylemleri ve bugünkü başarıları birlikte düşündüğümüzde sendika olarak haklı gurur yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- 8 Kasım 1994 eylemleri

Türkiye'deki ekonomik krize yönelik tedbirler kapsamında 1994'te hükümet tarafından hazırlanan "5 Nisan İstikrar Programı" gereğince KARDEMİR'in özelleştirilmediği takdirde kapatılması öngörülüyordu.

Kent genelinde 8 Kasım 1994'te çeşitli kesimlerin katılımıyla düzenlenen gösteri ve yürüyüşlerin neticesinde, fabrikanın hisseleri halka satılmış, kurumun özelleştirilmesi veya kapatılmasının önüne geçilmişti.

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