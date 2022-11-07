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Safranbolu'ya Müze Müdürlüğü kurulacak

AA

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesine Müze Müdürlüğü kurulacağını bildirdi.

Safranbolu'ya Müze Müdürlüğü kurulacak

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesine Müze Müdürlüğü kurulacağını bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Karabük'ün ve ilçelerinin her alandaki ihtiyaçlarını yakından takip ederek çözümü noktasında çalışmaları gayretle sürdürdüklerini belirtti.

Safranbolu'ya Müze Müdürlüğü kurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde takip sağlayarak konuyu sonuca ulaştırdıklarını aktaran Ünal ve Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"UNESCO tarafından Dünya Miras Kenti listesinde kendine yer edinen Safranbolu'muz, Türk şehir yapısına uygun olarak zaman ve ihtiyaca bağlı gelişen, birbirine eklenerek büyüyen ve doğaya uyum sağlayıp onu koruyan niteliğiyle dikkat çekmektedir. Karabük'ümüz ve çevresinin kültür varlığı potansiyeli ve tarihi değeri dikkate alındığında Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı bir Müze Müdürlüğünün faaliyet göstermesi, bu anlamda uygun görülmüş olup Sayın Bakanımız tarafından imzalanarak onaylanmıştır."

Gelecek yıl faaliyete geçecek ve eski hükümet binasında hizmet verecek Safranbolu Müze Müdürlüğünün ilçeye ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Ünal ve Güneş, "Konuyla ilgili desteklerini esirgemeyen başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan'a ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Gökhan Yazgı Bey'e hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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