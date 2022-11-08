En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 8 Kasım 1994'te kapatılmasına karşı yapılan eylemleri yansıtan fotoğraf ve gazete manşetleri, 28. yıl dönümünde açılan sergide sunuldu.

Dönemin hükümetinin, 5 Nisan 1994'te KARDEMİR'in teknolojik ömrünü tamamladığı ve zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar vermesinin ardından kentte yapılan eylemlerin üzerinden 28 yıl geçti.

Eylemlerin yıl dönümü dolayısıyla KARDEMİR'de eylemleri yansıtan fotoğraf ve gazete manşetlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Serginin açılışında konuşan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Ruhi Ayhan, "Haklı olduğumuz davayı legal yollardan anlatabilen bir eylemin tarihidir 8 Kasım." dedi.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç ve Şube Başkanı Kenan Yılmaz da eylemlerin 28. yıl dönümüne ilişkin duygularını paylaştı.

Konuşmaların ardından KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Ayhan, Kılıç, Yılmaz ve işçiler tarafından serginin açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.