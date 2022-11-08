Karabük'teki düğün konvoyunda araçlardaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te düğün konvoyundaki bazı kişilerin araçlarda tehlikeli yolculuk yapması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü mevkisinde iki şeritli yolda ilerleyen düğün konvoyuyla karşılaşan bir sürücü, bazı araçların camından sarkan ve kapısı açık bagajlarında yolculuk yapanları görünce bu durumu cep telefonuyla kayda aldı.

Bir süre ilerleyen ve 11 aracı bu şekilde görüntüleyen sürücü, çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntüleri izleyen polis ve jandarma ekipleri, konvoydaki araçların belirlenmesi için çalışma başlattı.

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