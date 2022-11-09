Karabük'te motosikletin refüje çarparak sürüklenmesi güvenlik kamerasında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te motosikletin refüje çarparak sürüklenmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Aydınlıkevler Mahallesi 612. Sokak'ta ilerleyen Sercan Bora E'nin kullandığı 41 BP 401 plakalı motosiklet, refüje çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi.

Kazada yaralanan sürücü, vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Ankara'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, motosikletin refüje çarptıktan sonra devrilerek sürüklenmesi, çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.