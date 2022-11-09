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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te 2002 bedelli asker yemin etti

AA

Karabük'te 2002 bedelli asker yemin etti

KARABÜK (AA) - Karabük'te acemi eğitimlerini tamamlayan üçüncü dönem bedelli askerler, törenle yemin etti.

Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen tören, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'in birlikleri ve katılımcıları selamlaması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende bir konuşma yapan Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, bedelli askerlerin başarılı birer jandarma personeli olduklarını söyledi.

Erlerin yemin etmesinin ardından birliğine ilk katılan bedelli asker, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in başarılı erlere belge ve hediye vermesinin ardından askerler zeybek oynadı, gösteri yaptı.

2002 bedelli asker, tören geçişinin ardından yakınlarıyla kucaklaşıp sohbet etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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