Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük'te "Toplumu Toplum Yapan Çocuklardır" projesi başladı.

İçişleri Başkanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından PRODES 2022 kapsamında desteklenen, Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yazılan, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Safran Gençlik Derneğinin proje sahibi olduğu proje için Yazıköy Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde tören düzenlendi.

El sanatları ve resim sergisinin açılışıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende gösteriler sahnelendi, şiir oklundu, şarkılar söylendi.

Şehir turları, piknik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflenen proje kapsamında aile içi eğitimler, jimnastik, bale ve dans eğitimleri verilecek.

Etkinliğe, Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Vali Yardımcısı Şeyma Şendur, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Yusuf Küçükbaşol, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Safran Gençlik Derneği üyeleri ile davetliler katıldı.

- İl Genel Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmeleri yapıldı

İl Genel Meclisi bütçe görüşmelerinin 9. Birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Coşkun Güven 2022 yılında yürütülen sosyal, kültürel, sportif çalışmalar ve spor, gençlik, yurt hizmetleri ile tesisler hakkında il genel meclis üyelerine sunum yaparak 2023 bütçesiyle ilgili taleplerini iletti.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantının akabinde İl Genel Meclis Başkanı Sözen, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin spora yönlendirilmeleri, sporu sevmeleri çok mühim bir konu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz de bu konularda önemli sorumlulukları olan bir kurumdur. Aynı zamanda sportif başarılarda da daima önemli bir payı vardır. İl Müdürümüzün gayretleriyle çocuklarımızın spora yönlendirilmesinden üniversite yurt hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede başarılı işler çıkartılıyor." dedi.

- Safranbolu'da Hıdırlık ve sosyal tesislere yoğun ilgi

Safranbolu Belediyesi, belediyeye ait sosyal tesislerde bir yılda 84 bin 520 kişinin ağırlandığını bildirdi.

Sosyal tesisin kısa sürede Safranbolu ve dışarıdan gelen misafirlerin gözdesi olmasının sevindirici olduğunu belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Aldığımız olumlu tepkiler ve geri dönüşler ise güzel bir hizmete imza attığımızın göstergesidir Bu nedenledir ki 8 Kasım 2021 tarihinden bu yana 84 bin 520 kişi restoranımızı ziyaret etmiş." ifadesini kullandı.



Belediye bünyesinde bulunan Hıdırlık Seyir Tepesi'nin de çok sayıda misafiri konuk ettiğini aktaran Köse, "Yenilenen yüzü ile seyir terası çok daha cazip hale gelirken, burada da yerli ve yabancı 139 bin 930 misafirimiz ise sıcak bir çay ya da kahvelerini Safranbolu’nun eşsiz manzarasını izleyerek içtiler. Belediye olarak her alanda Safranbolu’muz için güzel çalışmalar yapmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.











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