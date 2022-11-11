Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel, İl Genel Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerine katıldı.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, çocuk, engelli, yaşlı, kadın hizmetleri, sosyal yardımlar, şehit yakınları ve gazilerle ilgili çalışmalar, kurumun projeleri ve yatırımları hakkında bilgilendirmede bulunarak 2023 yılı bütçesi ile ilgili taleplerini iletti.

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen de toplantıya katılan Vali Gürel'e teşekkür etti.

Bütçe görüşmelerine il müdürlerini davet ettiklerini belirten Sözen, müdürlerin kurumlarının çalışmalarıyla ilgili meclisi bilgilendirdiğini kaydetti.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun da katıldı.



- Safranbolu TSO'da Ünal güven tazeledi

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanlığına Cengiz Ünal yeniden seçildi.

Geçen hafta yapılan organ seçimlerinin ardından seçilen meclis üyeleri, meclis başkanını belirledi.

Tek liste ile gidilen seçimde Ünal, yeniden meclis başkanlığına seçildi.

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi ise 12 Kasım'da yapılacak.

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