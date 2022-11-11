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KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Eflani ilçesi Paşabey köyünde ilerleyen E.B idaresindeki 37 AJ 920 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, kamyonda bulunan A.Y. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Safranbolu ilçesinde, Mutlu Sokak'ta seyir halindeki A.Y'nin kullandığı 78 SF 225 plakalı otomobil ile M.E'nin yönetimindeki 06 MHJ 93 plakalı cip çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, tedavi altına alındı.

İl merkezindeki kazada ise Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda ilerleyen Ü.C.A. yönetimindeki 34 EUM 196 plakalı motosiklet, devrilerek sürüklendi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

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