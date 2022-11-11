Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

AA

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Eflani ilçesi Paşabey köyünde ilerleyen E.B idaresindeki 37 AJ 920 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, kamyonda bulunan A.Y. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Safranbolu ilçesinde, Mutlu Sokak'ta seyir halindeki A.Y'nin kullandığı 78 SF 225 plakalı otomobil ile M.E'nin yönetimindeki 06 MHJ 93 plakalı cip çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, tedavi altına alındı.

İl merkezindeki kazada ise Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda ilerleyen Ü.C.A. yönetimindeki 34 EUM 196 plakalı motosiklet, devrilerek sürüklendi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ovacık'ta 4 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Ovacık'ta 4 bin fidan toprakla buluştu
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
Karabük'te üniversite öğrencileri koreografiyle Atatürk'ü andı
YEREL HABERLER Karabük'te üniversite öğrencileri koreografiyle ...
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
Karabük'te 2002 bedelli asker yemin etti
YEREL HABERLER Karabük'te 2002 bedelli asker yemin etti
(Görüntülü) KARABÜK&#039;TE ARONYA ÜRETİMİ BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARABÜK'TE ARONYA ÜRETİMİ BAŞLADI
Karabük'te motosikletin refüje çarparak sürüklenmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Karabük'te motosikletin refüje çarparak sürüklenmesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.