Eskipazar'da vatandaşlara fidan dağıtıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında vatandaşlara 1800 fidan dağıtıldı.

Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde düzenlenen dağıtım töreninde 1800 sarı çam fidanı toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara verildi.

İlçe Orman İşletme Müdürü Gürol Basri Altunay, yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılına Nefes" teması kapsamında Ozan, Beytarla, Kabaarmut köyü ve Mermer Mahallesi ağaçlandırma sahalarında toplamda 16 hektarlık alanda ıhlamur, kiraz, kızılcık, alıç, ahlat, karaçam fidanlarının tüplü olarak, fındık, badem, dut fidanlarının da çıplak köklü olarak toplamda 17 bin 500 fidanın dikileceğini belirtti.



Altunay, ayrıca vatandaşlara 1800 fidanın da ücretsiz dağıtıldığını kaydetti. ​​​​​​​







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