Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madenciler adına fidan dikildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 42 madenci adına fidanlar toprakla buluşturuldu.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında geçen yıl çıkan yangında 48 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede 5 bin fidan dikimi yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, etkinlik kapsamında Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 42 madenci adına fidanları toprakla buluşturdu.