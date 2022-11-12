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KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Sezai D. idaresindeki 74 AAE 158 plakalı minibüs, Safranbolu-Bartın kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki R.K. ve S.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl merkezi Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde ise Ü.K. yönetimindeki 78 ABG 425 plakalı pikap, yaya H.Y'ye çarptı.

H.Y. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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