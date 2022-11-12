Safranbolu TSO Başkanlığına Ali Sami Acar yeniden seçildi.

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Ali Sami Acar, yapılan seçimlerde yeniden başkanlığa seçildi.

STSO Başkanı Acar, yaptığı açıklamada, kendisine güvenerek göreve layık gören tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Yönetim kuruluna seçilenlere başarılar dileyen Acar, "Üyelerimizin hak ve menfaatleri için uyum içinde durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizlerden desteklerini asla esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

STSO yönetimi Acar ile Erol Altuntepe, Hüseyin Yalçın, İsmail Hayri Boyacı, Fatih Namal, Eyüp Öztürk ve Fehmi Erdoğan'dan oluştu.

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