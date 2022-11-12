Karabük'te asayiş

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KARABÜK (AA) - Karabük'te bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak'ta tek katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, çatıda hasara yol açtı.

- Seyir halindeki minibüs yandı

Yenice ilçesinde seyir halinde alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Ali S. yönetimindeki 07 DJU 57 plakalı minibüs, İsmetpaşa Mahallesi Hasan Sarı Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

- Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 AAC 295 plakalı otomobil, Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi'nde 78 BT 798 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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