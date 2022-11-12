Karabük'te evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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KARABÜK (AA) - Karabük'te evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Park Sokak'taki iki katlı evin bacasında başlayan yangın çatıya sıçradı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiyeye bildirdi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın çatıda hasara yol açtı.

Ev sahibi Aynur Bostancı, gazetecilere, yangın sırasında bahçede olduğunu söyledi.

Komşularının bağırmasıyla yangını fark ettiğini belirten Bostancı, "Bu sırada eşim ve 6 yaşındaki oğlum evdeydi. Kimseye bir şey olmadı. Sadece çatımız yandı." dedi.





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